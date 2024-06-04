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Свьонтек розгромила Вондроушову в чвертьфіналі French Open

Париж, Вівторок 04 червня 2024 15:39
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Свьонтек розгромила Вондроушову в чвертьфіналі French Open Фото: Іга Свьонтек провела на корті лише 64 хвилини (fft.fr)
Автор: Антон Федорців

Полька Іга Свьонтек легко здолала чеську тенісистку Маркету Вондроушову в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/4 фіналу, жінки

Свьонтек – Вондроушова – 2:0 (6:0, 6:2)

У стартовому сеті боротьби не вийшло. Свьонтек не віддала чешці жодного гейму та повісила "бублик". Перша партія з тотальною перевагою першої ракетки світу тривала всього 29 хвилин.

Конкурентніше Вондроушова виглядала в другому сеті. Розпочала вона на рівних, а після програної в четвертому геймі власної подачі намагалася чинити опір далі. Утім, набрати більше двох пунктів не зуміла.

Натомість Свьонтек із першої спроби реалізувала матчбол. У півфіналі польська тенісистка зустрінеться з американкою Гауфф. Вона в трьох сетах переграла Жабер із Тунісу.

Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. Усі чвертьфіналістки вже заробили по 415 тисяч євро. Тріумфаторка ж одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.

До слова, напередодні Світоліна завершила виступи в Парижі після 1/8 фіналу змагань.

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