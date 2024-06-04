ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свентек разгромила Вондроушову в четвертьфинале French Open

Париж, Вторник 04 июня 2024 15:39
UA EN RU
Свентек разгромила Вондроушову в четвертьфинале French Open Фото: Ига Свентек провела на корте всего 64 минуты (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Полячка Ига Свентек легко одолела чешскую теннисистку Маркету Вондроушову в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/4 финала, женщины

Свентек – Вондроушова – 2:0 (6:0, 6:2)

В стартовом сете борьбы не вышло. Свентек не отдала чешке ни одного гейма и повесила "баранку". Первая партия с тотальным преимуществом первой ракетки мира длилась всего 29 минут.

Конкурентнее Вондроушова смотрелась во втором сете. Начала она на равных, а после проигранной в четвертом гейме собственной подачи пыталась сопротивляться дальше. Впрочем, набрать больше двух пунктов не сумела.

Свентек же с первой попытки реализовала матчбол. В полуфинале польская теннисистка встретится с американкой Гауфф. Она в трех сетах обыграла Жабер из Туниса.

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 415 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, накануне Свитолина завершила выступления в Париже после 1/8 финала соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны