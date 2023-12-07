Свентек неожиданно отдала первенство в списке самых оплачиваемых атлеток мира: кто в лидерах

Ведущие теннисистки планеты оккупировали рейтинг самых оплачиваемых спортсменок по итогам 2023 года. Однако первая ракетка мира Ига Свентек не смогла покорить эту высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportico .

Польская звезда уступила юной американке Кори Гауфф в классификации самых оплачиваемых женщин в спорте. 19-летняя уроженка Флориды заработала 22,7 млн долларов в течение года.

Гауфф в 2023-м заработала 6,7 млн "зеленых" призовых. Вместе с тем разнообразные спонсорские соглашения принесли ей еще 16 миллионов. Тем временем Свентек опередила американскую теннисистку по гонорарным выплатам (9,9 млн долларов), но отстала почти на 4 миллиона в вопросе рекламных контрактов.

Тройку самых богатых атлеток в этом году закрыла американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу. Она за год обогатилась на 20 млн долларов. При этом призовые лыжной акробатки составили "жалкие" 27 тысяч "зеленых", остальные – выплаты спонсоров. Всего в топ-15 самых оплачиваемых спортсменок девять мест отошли теннисисткам.

Топ-15 самых оплачиваемых атлеток в 2023 году: