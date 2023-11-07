Свьонтек феєричною перемогою на WTA Finals повернула статус першої ракетки світу

Підсумковий турнір WTA-2023, фінал

Пегула – Свьонтек – 0:2 (1:6, 0:6)

Нова лідерка світового рейтингу просто знищила опонентку всього за годину (!) на корті. Перший сет тривав 27 хвилин. Після обміну набраними пунктами в дебюті Пегула більше нічого не змогла протиставити польській тенісистці.

Свьонтек із двома брейками та подачею "під нуль" у сьомому геймі зробила вагомий крок до перемоги в турнірах. Натомість американка отямитися від такого удару вже не змогла. У другій партії полька взагалі не віддала Пегулі жодного гейму та повісила "бублик" за 33 хвилини.

Отже, Свьонтек виграла WTA Finals із п'ятьма перемогами поспіль. Більше того, польська тенісистка не програла жодної партії впродовж турніру. Це дозволило новій першій ракетці світу заробити 3,024 млн доларів призових.

Головне ж спортивне досягнення Свьонтек після змагань у мексиканському Канкуні – повернення на тенісну вершину. Вона обійшла білоруску Аріну Сабаленко, набравши 9295 рейтингових очок. У головної суперниці польки – 9050 залікових пунктів.