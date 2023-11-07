RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свентек феерической победой на WTA Finals вернула статус первой ракетки мира

Фото: Ига Свентек возобновила лидерство в рейтинге профессионалок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Полька Ига Свентек триумфовала на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), одолев в решающем матче американку Джессику Пегулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Итоговый турнир WTA-2023, финал

Пегула – Свентек – 0:2 (1:6, 0:6)

 

 

Новый лидер мирового рейтинга просто уничтожила оппонентку всего за час (!) на корте. Первый сет длился 27 минут. После обмена набранными пунктами в дебюте Пегула больше ничего не смогла противопоставить польской теннисистке.

Свентек с двумя брейками и подачей "под ноль" в седьмом гейме сделала весомый шаг к победе в турнирах. Американка прийти в себя от такого удара уже не смогла. Во второй партии полька вообще не отдала Пегуле ни одного гейма и повесила "баранку" за 33 минуты.

Итак, Свентек выиграла WTA Finals с пятью победами подряд. Более того, польская теннисистка не проиграла ни одной партии в течение турнира. Это позволило новой первой ракетке мира заработать 3,024 млн долларов призовых.

Главное же спортивное достижение Свентек после соревнований в мексиканском Канкуне – возвращение на теннисную вершину. Она обошла белоруску Арину Соболенко, набрав 9295 рейтинговых очков. У главной соперницы польки – 9050 зачетных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис