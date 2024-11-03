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Свентек с удивительным камбеком стартовала на WTA Finals-2024

Эр-Рияд, Воскресенье 03 ноября 2024 20:41
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Свентек с удивительным камбеком стартовала на WTA Finals-2024 Фото: Ига Свентек (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Андрей Костенко

Польская теннисистка Ига Свентек одолела в двух сетах представительницу Чехии Барбору Крейчикову на старте Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals-2024, Оранжевая группа, 1-й тур

Свентек – Крейчикова – 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

Экс-пертная ракетка мира, которая досрочно завершив сезон уступила лидерство в рейтинге, не выходила на корт в официальных встречах почти два месяца (59 дней). А вернувшись, выдала яркий поединок с невероятной драматургией.

Отдав сопернице первую партию, она "горела" во второй – 0:3. Но когда запахло жаренным, собралась и совершила рывок, выиграв четыре гейма подряд. Решающим стал 12-й гейм, в котором Свентек реализовала второй сетпойнт, восстановив паритет в матче.

После этого в решающем третьем сете полька сразу забрала пять геймов подряд, но не смогла подать на матчпойнт. В итоге теннисистки обменялись брейками, что позволило Свентек победить со счетом – 6:2.

Победа над Крейчиковой стала для польской спортсменки 60-й в сезоне. Она – третья теннисистка за последние 30 лет, которая достигла этого показателя по меньшей мере три сезона подряд. Кроме нее, такой результат покорился швейцарке Мартине Хингис (1997-2001 годы) и датчанке Каролин Возняцки (2009-2011).

Свентек с удивительным камбеком стартовала на WTA Finals-2024

WTA Finals-2024: что известно

Турнир проходит 2-9 ноября в аравийском Эр-Рияде. В финале принимают участие восемь лучших игроков по итогам сезона 2024 года. В окончательный список вошли топ-семь теннисисток мирового рейтинга, а также победительница Уимблдона-2024 чешка Барбора Крейчикова.

По результатам жеребьевки участники были разделены на две группы - "фиолетовую" и "оранжевую". В первую вошли: Арина Соболенко (1-я в мировом рейтинге), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (5) и Чжэн Циньвэнь (7). Во вторую – Ига Свентек (2), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (6) и Барбора Крейчикова (13).

В двух квартетах теннисистки проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по две лучшие из каждой группы.

К слову, дошкольник из Индии попал в рейтинг ФИДЕ с рекордом.

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