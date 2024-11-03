Дошкільник із Індії потрапив у рейтинг ФІДЕ з рекордом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х організації .

Саркар народився в січні 2021 року. В шахи почав грати лише рік тому. А в жовтні 2024-го він дебютував на офіційних змаганнях.

Беручи участь у відкритому чемпіонаті штату Західний Бенгал серед дітей до 9 років, він набрав 5,5 очок з 8-ми можливих і посів 24-е місце серед 140 гравців. Також змагався в турнірі зі старшими суперниками (категорія до 13-ти років).

Там провів мінімально необхідні п'ять матчів проти шахістів зі світового заліку, здобувши перемоги над двома рейтинговими гравцями у фінальних раундах. Перший класичний рейтинг ФІДЕ Саркара склав 1555 балів.

За інформацією Hindustan Times, хлопчик походить з родини, яка належить до нижчого середнього класу, і його батьки не мали жодного уявлення про шахи. Його мати розповіла, що син, дивлячись YouTube, несподівано виявив інтерес до шахових відео замість пропонованих йому роликів на кшталт "Свинки Пеппи". Батьки купили йому дошку та фігури, а потім відвели до місцевої шахової школи.

Вундеркінду під час партій доводиться сидіти на стосі стільців, щоб дістатися до дошки. Він дуже зосереджений, може розмірковувати над партіями до восьми годин на день. Своїм кумиром вважає 16-го чемпіона світу – норвежця Магнуса Карлсена.

Наймолодші в рейтингу ФІДЕ: що відомо

У світовому рейтингу, що нараховує понад 190 тисяч активних учасників, індійський вундеркінд випередив Афнана Таджвара Айлана з Бангладеш. Попередній наймолодший шахіст старший за Саркара на десять місяців та має особистий рейтинг 1542 пункти.

У списку ФІДЕ також є ще двоє учасників, яким не виповнилося 6-ти років. Це – 4-річний Сантьяго Сото з Чилі, який має рейтинг 1484 бали, та Ву Хао Ньєн з В'єтнаму (1473).