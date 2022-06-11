Своих не бросаем? Тела оккупантов складывают под открытым небом из-за масштабных потерь, - СБУ
Оккупанты начали складывать тела своих "собратьев" под открытым небом. Все из-за масштабных потерь российской армии против наших бойцов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.
В телефонном разговоре оккупантов, один из солдат отметил, что тела начали складывать под открытым небом, в связи с чем они начали разлагаться еще быстрее.
"Они лежат штабелями. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах сумасшедший",- отметил оккупант.
Как добавляет СБУ, Россия пытается скрыть масштабные потери, в связи с чем мертвецов везут небольшими партиями.
В то же время чтобы не повторить судьбу погибших, российские военные еще могут спасти собственную жизнь позвонив на горячую линию 2402.
"Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой живым", - пишет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, наши защитники уничтожили уже более 32 тысяч оккупантов.
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