Своїх не кидаємо? Тіла окупантів складають просто неба через масштабні втрати, - СБУ
Окупанти почали складати тіла своїх "побратимів" просто неба. Усе через масштабні втрати російської армії проти наших бійців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.
В телефонній розмові окупантів, один із солдатів відзначив, що тіла почали складати просто неба, у зв’язку з чим вони почали розкладатися ще швидше.
"Вони лежать штабелями. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах божевільний", - відзначив окупант.
Як додає СБУ, Росія намагається приховати масштабні втрати, у зв’язку з чим мерців везуть невеликими партіями.
Водночас аби не повторити долю загиблих, російські військові ще можуть врятувати власне життя зателефонувавши на гарячу лінію 2402.
"Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим", - пише СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші захисники знищили вже більше ніж 32 тисячі окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.