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О своем старте в Украине заявил международный Инновационный криптовалютный фонд Amira Capital

НовостиНовости компаний    06.06.2018 - 16:15

Международный инновационный криптовалютный фонд Amira Capital, с 2017 года работавший в закрытом режиме, заявил о своем старте в Украине.

Основным видом деятельности Amira Capital является обслуживание активов клиентов, которые используют возможности инвестирования в новые виды экономических взаимодействий. Теперь, вместе с блокчейн индустрией, используя криптовалюты, можно инвестировать в прорывные технологии на очень ранней стадии.

Фонд обеспечивает отличный опыт для входа в эту индустрию, независимо от уровня квалификации клиента.

Дмитрий Буравель, соучредитель, директор Инновационного криптовалютного фонда  Amira Capital уверен: «Криптовалюта затрагивает все быстроразвивающиеся сектора, такие, как децентрализованный интернет, искусственный интеллект, банковских операций, разработки оборудования. Это новый вид  финансового актива, который призван провести революцию в устоявшемся финансовом секторе. Это то средство, которое позволяет нам инвестировать и поддерживать новые идеи и проекты, изменить устоявшуюся финансовую систему, значительно оживить экономику».

Особенностями работы Amira Capital является осуществление анализа поведения сообществ проектов, предсказания движения рынков с использованием технологий искусственного интеллекта, технологический аудит работоспособности кода проекта.

Наибольший процент в структуре инвестиционного портфеля Amira Capital составляют дефляционные валюты и платформеры, также значительную долю активов составляют проекты в сфере распределенных вычислений, финтех и децентрализованного интернета.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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