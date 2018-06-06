О своем старте в Украине заявил международный Инновационный криптовалютный фонд Amira Capital

Международный инновационный криптовалютный фонд Amira Capital, с 2017 года работавший в закрытом режиме, заявил о своем старте в Украине.

Основным видом деятельности Amira Capital является обслуживание активов клиентов, которые используют возможности инвестирования в новые виды экономических взаимодействий. Теперь, вместе с блокчейн индустрией, используя криптовалюты, можно инвестировать в прорывные технологии на очень ранней стадии.

Фонд обеспечивает отличный опыт для входа в эту индустрию, независимо от уровня квалификации клиента.

Дмитрий Буравель, соучредитель, директор Инновационного криптовалютного фонда Amira Capital уверен: «Криптовалюта затрагивает все быстроразвивающиеся сектора, такие, как децентрализованный интернет, искусственный интеллект, банковских операций, разработки оборудования. Это новый вид финансового актива, который призван провести революцию в устоявшемся финансовом секторе. Это то средство, которое позволяет нам инвестировать и поддерживать новые идеи и проекты, изменить устоявшуюся финансовую систему, значительно оживить экономику».

Особенностями работы Amira Capital является осуществление анализа поведения сообществ проектов, предсказания движения рынков с использованием технологий искусственного интеллекта, технологический аудит работоспособности кода проекта.

Наибольший процент в структуре инвестиционного портфеля Amira Capital составляют дефляционные валюты и платформеры, также значительную долю активов составляют проекты в сфере распределенных вычислений, финтех и децентрализованного интернета.