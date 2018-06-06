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Про свій старт в Україні заявив міжнародний Інноваційний криптовалютний фонд Amira Capital

НовиниНовости компаний    06.06.2018 - 16:15

Міжнародний інноваційний криптовалютний фонд Amira Capital GmbH, який з 2017 року працював в закритому режимі, заявив про свій старт в Україні.

Основний вид діяльності Amira Capital - обслуговування активів клієнтів, які використовують можливості інвестування в нові види економічних взаємодій. Відтепер, разом з блокчейн індустрією, використовуючи криптовалюти, можна інвестувати в проривні технології на ранній стадії.

Фонд забезпечує відмінний досвід для входу в цю індустрію, незалежно від рівня кваліфікації клієнта.

Дмитро Буравель, співзасновник, директор Інноваційного криптовалютного фонду Amira Capital упевнений: «Криптовалюта охоплює всі сектори, які швидко розвиваються, зокрема: децентралізований інтернет, штучний інтелект, також банківські операції, розробка обладнання, тощо. Це новий вид фінансового активу, який покликаний провести революцію в усталеному фінансовому секторі. Це той засіб, який дозволяє нам інвестувати та підтримувати інноваційні проекти та ідеї, змінити усталену фінансову систему, значно пожвавити економіку».

Особливостями роботи Amira Capital є здійснення аналізу поведінки спільнот проектів, передбачення руху ринків з використанням технологій штучного інтелекту, технологічний аудит працездатності коду проекту.

Найбільший відсоток у структурі інвестиційного портфелю Amira Capital складають дефляційні валюти та платформери, також значну частку активів складають проекти у сфері розподілених обчислень, фінтеху та децентралізованого інтернету.

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