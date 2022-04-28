Свободный мир квалифицирует путинские преступления в Украине как геноцид, - Шуляк

Канада присоединилась к странам, которые признали, что российские захватчики устроили геноцид украинцев. Это означает, что преступления против украинского народа не останутся безнаказанными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Чтобы не говорили Путин и его пропагандисты о якобы "провокации" в Буче, свободный мир однозначно квалифицирует эту трагедию как геноцид и преступление против человечества. Решение об этом единогласно поддержал парламент Канады. Перед этим аналогичные акты приняли законодательные органы Эстонии и Латвии", - сказала Шуляк.

Она напомнила, что имела честь выступать перед Рийгикогу Эстонской Республики, который первым среди стран мира принял постановление о геноциде в Украине.

"Реакция эстонских депутатов, их решимость и единодушие, слова поддержки и солидарности с Украиной убедили меня в главном: преступления в Буче, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других украинских городах и селах Путину не удастся стереть из памяти народов свободного мира", - уверена Шуляк.

Шуляк подчеркнула, что эти преступления не останутся безнаказанными, уже ведется международное следствие. А благодаря современным технологиям установлены исполнители преступлений - части и подразделения армии агрессора.

"Установлены те, кто отдавал приказы. И, конечно же, известен тот, кто публично, на весь мир, обещал украинцам повторение Сребреницы. Ни один не избежит ответственности. В этом весь свободный мир единодушен, весь свободный мир с нами", - отмечает Шуляк.

Она также поблагодарила украинских партнеров из Канады, которые присоединились к справедливой квалификации российских преступлений в Украине.

"Наша победа будет означать и справедливый суд над теми, кто в XXI веке осмеливается реанимировать нацистские практики геноцида", - уверена глава СН.