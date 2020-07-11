Свободные места и масочный режим: как работают кинотеатры во время карантина

В Киеве кинотеатры заработали 6 июля
В рамках ослабления карантина в городах Украины начали возобновлять работу кинотеатры. Однако, работа этих заведений возможна только с соблюдением определенных требований и ограничений.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, в министерстве разработали специальные требования к работникам кинотеатров во время карантина:
Также кинотеатрам рекомендуют установить бесконтактный контроль билетов и организовать одностороннее движение в кинозалах.
Специальные правила также разработали и для посетителей кинотеатров:
Напомним, работа кинотеатров в Киеве была разрешена после ослабления карантина 6 июля.
Сегодня кинотеатры открыли в Харькове, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в городе.