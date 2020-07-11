Вільні місця та масковий режим: як працюють кінотеатри під час карантину

У Києві кінотеатри запрацювали 6 липня
У рамках послаблення карантину в містах України почали відновлювати роботу кінотеатри. Однак, робота цих закладів можлива лише з дотриманням певних вимог та обмежень.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Так, у міністерстві розробили спеціальні вимоги до працівників кінотеатрів під час карантину:
Також кінотеатрам рекомендують встановити безконтактний контроль квитків та організувати односторонній рух в кінозалах.
Спеціальні правила також розробили й для відвідувачів кінотеатрів:
Нагадаємо, робота кінотеатрів у Києві була дозволена після послаблення карантину 6 липня.
Сьогодні кінотеатри відкрили у Харкові, попри погіршення епідемічної ситуації у місті.