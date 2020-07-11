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Вільні місця та масковий режим: як працюють кінотеатри під час карантину

Україна, Субота 11 липня 2020 17:24
Вільні місця та масковий режим: як працюють кінотеатри під час карантину
Фото: кінотеатр (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві кінотеатри запрацювали 6 липня

У рамках послаблення карантину в містах України почали відновлювати роботу кінотеатри. Однак, робота цих закладів можлива лише з дотриманням певних вимог та обмежень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, у міністерстві розробили спеціальні вимоги до працівників кінотеатрів під час карантину:

  • перед початком роботи всі працівники повинні проходити перевірку температури;
  • особи з групи ризику повинні бути відстороненими від роботи;
  • працівники повинні дотримуватися маскового режиму та регулярно мити руки;
  • заклад має забезпечити дезінфекцію та прибирання між сеансами.

Також кінотеатрам рекомендують встановити безконтактний контроль квитків та організувати односторонній рух в кінозалах.

Спеціальні правила також розробили й для відвідувачів кінотеатрів:

  • відвідувачі повинні дотримуватися маскового режиму, а також респіраторної гігієни та етикету кашлю;
  • відвідувачі повинні розміщуватися поруч з вільними місцями збоку, попереду та позаду;
  • у перших рядах дозволяється розміщувати групи до 4 відвідувачів.

Вільні місця та масковий режим: як працюють кінотеатри під час карантину

Нагадаємо, робота кінотеатрів у Києві була дозволена після послаблення карантину 6 липня.

Сьогодні кінотеатри відкрили у Харкові, попри погіршення епідемічної ситуації у місті.

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