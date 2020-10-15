Свободную экономическую зону на Донбассе поддерживают около 20% украинцев

В сентябре 2020 года создание на Донбассе свободной экономической зоны частично или полностью поддерживали 22,4% украинцев. Большинство из тех, кто определился, против: 35,8% украинцев в целом не одобряет эту инициативу.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens по заказу Школы политической аналитики.

По данным опроса, 41,8% респондентов не дали четкого ответа по вопросу о Создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Опрос проведен Info Sapiens по заказу Школы политической аналитики в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Видродження" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине. Полевой этап длился с 2 по 16 сентября 2020 года.

Напомним, по инициативе президента Владимира Зеленского 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат ответить на пять вопросов. Один из них будет касаться создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Подробнее об инициативе президента читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".