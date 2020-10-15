Вільну економічну зону на Донбасі підтримують біля 20% українців

У вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримують 22,4% українців. Більшість з тих, хто визначився, проти: 35,8% українців загалом не схвалює цю ініціативу.

Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens на замовлення Школи політичної аналітики.

За даними опитування, 41,8% респондентів не дали чіткої відповіді щодо питання про Створення вільної економічної зони на Донбасі.

Опитування проведено Info Sapiens на замовлення Школи політичної аналітики в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Польовий етап тривав з 2 по 16 вересня 2020 року.

Нагадаємо, за ініціативою президента Володимира Зеленського 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують відповісти на п'ять питань. Одне з них стосуватиметься створення вільної економічної зони на Донбасі.

Детальніше про ініціативу президента читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах".