Свобода слова Савика Шустера | Офис с химерами

В прямом эфире 3 декабря обсудим:

• Прямые переговоры с Россией: каким путем ведет страну Президент?

• Михеил Саакашвили обратился к украинцам в суде: почему Украина молчит?

• Кто и почему атакует журналистов?

Гости студии:

Сергей Власенко, народный депутат, ВО “Батькивщина”, член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике;

Алексей Гончаренко, народный депутат, “Европейская Солидарность”;

Кира Рудик, глава партии “Голос”;

Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа – За жизнь”;

Роман Костенко, народный депутат, “Голос”, полковник Службы безопасности Украины;

Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва, заместитель главы партии ВО “Свобода”;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000–2005).

Обсудим актуальные темы с гостями в “Свободе слова Савика Шустера” в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале “Украина” или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.