Свобода слова Савіка Шустера | Офіс із химерами

Наживо 3 грудня обговоримо:

• Прямі переговори з Росією: яким шляхом веде країну Президент?

• Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців у суді: чому Україна мовчить?

• Хто та чому атакує журналістів?

Гості студії:

Сергій Власенко, народний депутат, ВО “Батьківщина”, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

Олексій Гончаренко, народний депутат, “Європейська Солідарність”;

Кіра Рудик, голова партії “Голос”;

Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа – За життя”;

Роман Костенко, народний депутат, “Голос”, полковник Служби безпеки України;

Руслан Кошулинський, народний депутат VII скликання, заступник голови партії ВО “Свобода”;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000–2005).

Обговоримо актуальні теми з гостями у “Свободі слова Савіка Шустера” цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” або заходьте на YouTube-канал Shuster online, а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.