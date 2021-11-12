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Свобода слова - одно из достижений Украины и "Медиа группа Украина" этот принцип будет защищать, - Ахметов

Автор: Наталия Гурковская

Свобода слова является одним из больших достижений Украины и "Медиа Группа Украина", безусловно, придерживается этого принципа и в дальнейшем будет его защищать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бизнесмена, владельца "Медиа Группы Украины" Ринат Ахметов в интервью изданию "Радио Свобода".

"Одним из больших достижений Украины за 30 лет Независимости я считаю Свободу Слова. Это - один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И "Медиа Группа Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать", - отметил Ринат Ахметов.

Бизнесмен подчеркнул, что залог сильной и успешной Украины является экономическая и политическая конкуренция и именно свобода слова ее обеспечивает.

"Наши каналы предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше, - это, думаю, вопрос к власти", - сказал Ринат Ахметов.

Он добавил, что журналисты "Медиа Группы Украина" приглашают ярких и сильных политиков - и от власти, и от оппозиции.

"Политиков, чье мнение важно и интересно людям", - добавил бизнесмен.

Как сообщалось, ранее Ахметов ответил, поддерживает ли он партию Разумкова.

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Ринат Ахметов