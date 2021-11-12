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Свобода слова - одне з досягнень України і "Медіа група Україна" цей принцип захищатиме, - Ахметов

Автор: Наталія Гурковська

Свобода слова є одним з великих досягнень України і "Медіа Група Україна" безумовно дотримується цього принципу і надалі буде його захищати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву бізнесмена, власника "Медіа Групи Україна" Рінат Ахметов в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода".

"Одним із великих досягнень України за 30 років Незалежності я вважаю Свободу Слова. Це - один із найважливіших принципів вільного й демократичного суспільства. І "Медіа Група Україна" дотримується цього принципу та його захищатиме", - зазначив Рінат Ахметов.

Бізнесмен наголосив, що запорукою сильної і успішної України є економічна та політична конкуренція і саме свобода слова її забезпечує.

"Наші канали надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції. Але якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, - це, гадаю, питання до влади", - сказав Рінат Ахметов.

Він додав, що журналісти "Медіа Групи Україна" запрошують яскравих і сильних політиків - і від влади, і від опозиції.

"Політиків, чия думка важлива та цікава людям", - додав бізнесмен.

Як повідомлялось, раніше Ахметов відповів, чи підтримує він партію Разумкова.

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Рінат Ахметов