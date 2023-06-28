Свобода дає успіх. Ми зробимо це українською аксіомою, - Зеленський

Своєю боротьбою проти російської агресії українці продемонстрували, що сміливість дає свободу. Тепер ми маємо довести, що свобода дає успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції.

"Все зараз у наших руках. І Україна буде державою-переможницею...Сміливістю нашого народу здобуто для України моральне лідерство, яке надихає та об'єднує народи світу. Українське прагнення жити вільно та героїзм наших людей очистили загальнолюдські цінності від вікового бруду, цинізму та боягузства", - сказав він.

Президент додав, що різні народи стали разом із Україною у боротьбі за свободу. Він зазначив, що люди стали на нашу сторону не тому, що світ любить сміливих. Адже саме від того, як ми закінчимо цю війну буде залежати те, чи матимуть нації світу мир та чи вистоїть на землі людяність.

Від того, як ми закінчимо війну також буде залежати те, чи буде життя українців, що перемогли, утверджувати свободу так само як утверджує боротьба за неї.

"Так само як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше - успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Кожному і кожній. Всьому нашому народу. Усім частинам України. Усім дітям України", - сказав він.

При цьому для того, аби відбувся цей успіх українська держава потребує трансформації. Зеленський підкреслив, що трансформація, про яку мріяли українці, стане реальною.

День Конституції

28 червня в Україні відзначають День Конституції. Саме в цей день 27 років тому було прийнято головний закон України, якого всі повинні неухильно дотримуватися. Цікаво, що сучасну Конституцію писали шість років.

РБК-Україна зібрало найцікавіші факти про українську Конституцію у матеріалі.

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