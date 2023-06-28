Свобода дает успех. Мы сделаем это украинской аксиомой, - Зеленский

Своей борьбой против российской агрессии украинцы продемонстрировали, что смелость дает свободу. Теперь мы должны доказать, что свобода дает успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции.

"Все сейчас в наших руках. И Украина будет государством-победительницей... Смелостью нашего народа обретено для Украины моральное лидерство, вдохновляющее и объединяющее народы мира. Украинское стремление жить свободно и героизм наших людей очистили общечеловеческие ценности от вековой грязи, цинизма и трусости", - сказал он.

Президент добавил, что разные народы стали вместе с Украиной в борьбе за свободу. Он отметил, что люди стали на нашу сторону не потому, что мир любит смелых. Ведь именно от того, как мы закончим эту войну, будет зависеть то, будет ли у наций мира мир и выстоит ли на земле человечность.

От того, как мы закончим войну, также будет зависеть то, будет ли жизнь украинцев, которые одержали победу, утверждать свободу так же, как утверждает борьба за нее.

"Так же как мы уже показали, что смелость дает свободу, мы докажем, что свобода дает успех. Мы сделаем это украинской аксиомой: свобода дает успех. Это то, что убеждает больше всего - успех. Это то, что нужно всей нашей земле. Каждому и каждой. Всему нашему народу. Всем частям Украины. Всем детям Украины", - сказал он.

При этом для того, чтобы состоялся этот успех, украинское государство нуждается в трансформации. Зеленский подчеркнул, что трансформация, о которой мечтали украинцы, станет реальной.

День Конституции

28 июня в Украине отмечают День Конституции. Именно в этот день 27 лет назад был принят главный закон Украины, который все должны неукоснительно соблюдать. Любопытно, что современную Конституцию писали шесть лет.

РБК-Украина собрала самые интересные факты об украинской Конституции в материале.

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