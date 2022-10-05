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Свіжа карта бойових дій від британської розвідки: де наступають ЗСУ

Фото: оприлюднено актуальну карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України активно наступають на півдні та сході країни. При цьому росіяни намагаються продовжити окупацію у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, яку оприлюднило Міноборони Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, українські військові продовжують наступати у східній частині Харківської області, яка все ще перебуває під контролем росіян. Також штурмові дії бійці ЗСУ проводять і на схід від Лиману (Донецька область).

При цьому російські окупанти намагаються просунутися у Донецькій області на Слов'янському напрямку і неподалік від селища Піски.

На півдні ж наступ проводять лише українські військові. Вони просуваються на півночі Херсонської області, а також у південно-східній частині Миколаївської.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що в середу, 5 жовтня, українські військові розпочали деокупацію Луганської області і їм уже вдалося звільнити кілька населених пунктів.

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Збройні сили УкраїниВеликобританіяВійна Росії проти України