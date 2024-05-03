Свій чужинець, тренер збірної та знаний пілігрим: топ-5 бомбардирів УПЛ в історії

Перед стартом нинішнього сезону найгучніший трансфер оформило київське "Динамо". До столиці після закордонного вояжу повернувся Андрій Ярмоленко. Така красива історія цілком у стилі "біло-синіх". Раніше до лав "Динамо" так поверталися зірки 90-х – Сергій Ребров і Андрій Шевченко. Проте, лідер збірної України мав ще один мотив пограти вдома перед тим, як повісити бутси на цвях.

Коли Ярмоленко покидав "Динамо" наприкінці літа 2017-го, то зупинився за крок від підкорення гросмейстерського рубежу – 100 голів у Прем'єр-лізі. Утім, два-три сезони на хорошому рівні дозволили б зірковому вінгеру замахнутися на головну вершину та стати найкращим бомбардиром елітного дивізіону всіх часів. Рекорд тримається з осені 2014 року, коли Максим Шацьких оформив 124-й м'яч у чемпіонатах України.

Розпочав Ярмоленко яскраво. Уже в дербі проти "Оболоні" в другому турі сезону з дублем розміняв другу сотню м'ячів. Ще двічі ветеран відзначився до кінця вересня. А потім – травма, операція, реабілітація. Повернувся на поле Ярмоленко 31 березня. І хоч значний відрізок сезону зірка "Динамо" пропустив, але вже встиг піднятися в п'ятірку найкращих голеадорів УПЛ в історії. Та до звання головного лицаря атаки ще треба попрацювати.

Максим Шацьких ("Динамо", "Арсенал", Говерла") – 124 голи

Узбецький нападник приїхав у Київ на старті сезону 1999/2000. Від новачка відразу були грандіозні очікування – у біло-синіх барвах він мав замінити Шевченка, який якраз перебрався в "Мілан". Із таким тягарем відповідальності Шацьких гідно впорався.

Фото: Максим Шацьких давно став своїм у Києві (fcdynamo.com)

У першому ж сезоні він оформив 20 м'ячів і виграв бомбардирські перегони. Це досягнення підкорилося нападнику і в кампанії 2002/03. Забивав узбек чимало і в інші роки та пішов із "Динамо" за лічені м'ячі до сотні. Після "відрядження" в Казахстан Шацьких згадав про незавершені справи в Україні та ввійшов в історію після ще сотні матчів за "Арсенал" і "Говерлу".

Сергій Ребров ("Шахтар", "Динамо") – 123 голи

Сезон-1992 – прем'єрний у часи Незалежності – нинішній керманич збірної України провів за донецький "Шахтар". 17-річний нападник запалив так (10 голів за 19 матчів), що його відразу забрав єдиний на той час гранд. У столиці Ребров провів 8 сезонів поспіль і тричі забив понад 15 м'ячів за сезон.

У 2000 році улюбленець трибун пішов, щоб повернутися через п'ять років. У перший сезон уже ветеран Ребров "настріляв" 13 голів, але "Динамо" програло "золотий" матч "Шахтарю". Реванш кияни з досвідченим нападником взяли рік по тому, а посеред наступного сезону Ребров пішов удруге, щоб повернутися вже тренером.

Євген Селезньов ("Арсенал", "Шахтар", "Дніпро", "Шахтар", "Дніпро", "Колос", "Минай") – 117 голів

У п'ятірці найрезультативніших цей хлопець зажив слави найбільшого мандрівника. Вихованець "Шахтаря" дебютував в еліті за столичний "Арсенал", записавши в актив 17 м'ячів уже в другий сезон. Утім, після повернення в Донецьк результативність впала. Селезньов поїхав повертати форму в "Дніпро".

Фото: Євген Селезньов мав кілька спроб закріпитися в "Шахтарі" (twitter.com/FCShakhtar)

Справи там пішли так добре, що "гірники" знову повернули вихованця додому. Цього разу склалося у форварда трохи краще (14 м'ячів), але запал серйозно згас на другий рік. Вихід знайшовся – новий вояж у "Дніпро", де вдалося навіть до Ліги чемпіонів застрибнути. Після "годувального скандалу" в російській "Кубані" перетворив перегони за титулом першого бомбардира на мем у "Колосі" з Ковалівки та закарпатському "Минаї".

Андрій Ярмоленко ("Динамо") – 106 голів

Єдиний активний представник п'ятірки. Піднявся до топ-5 лідер "Динамо" навесні. Спершу він обійшов колишнього нападника донецького "Металурга", "Динамо" та "Шахтаря" Жуніора Мораєса, а нещодавно пройшов ще й екс-форварда збірної України Андрія Воробея.

Контракт Ярмоленка з "Динамо" чинний до літа 2025 року. Отже, українець матиме ще 34 спроби обійти Селезньова, Реброва та Шацьких. Збереження поточного коефіцієнту результативності (0,50), роль штатного виконавця стандартів і трохи везіння стануть запорукою зміни лідера списку бомбардирів. А тоді вже й у крісло спортдиректора киян можна пересідати.

Андрій Воробей ("Шахтар", "Дніпро", "Арсенал", "Металіст") – 105 голів

У перший повний сезон у складі основної команди "гірників" корінний донеччанин у 20 років став найкращим бомбардиром "Шахтаря" (11 м'ячів). Далі більше. У наступному сезоні Воробей оформив уже 15 м'ячів, а ще за рік став першим голеадором чемпіонату України (21 гол).

Утім, продовжувати в тому ж дусі нападник не зумів. Його результативність в "Шахтарі" поступово падала, а в "Дніпрі" стала посередньою. Останній спалах Воробея-бомбардира – сезон 2009/10 з "Арсеналом", коли він ветераном оформив 9 м'ячів у лавах середняка Прем'єр-ліги. Натомість в "Металісті" зірка перетину століть вже догравав.