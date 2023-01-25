Світову економіку чекають важкі часи: прогноз на 2023 рік

У звіті, заснованому на відповідях торгових і комерційних організацій, на частку яких припадає близько 70% світового економічного виробництва, геополітична напруженість і нестабільність позначені як головні проблеми світової економіки цього року.

"У короткостроковій перспективі ми перебуваємо у складній економічній ситуації", - заявив агентству Reuters президент Європалати Люк Фріден.

Учасники зі Сполучених Штатів та Великобританії вважають, що зростання інфляції, спричинене різким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії, є однією з головних проблем.

"Інфляція все ще надто висока", - сказав Фріден, додавши, що протягом року мають бути покращення в основних точках - цінах на енергоносії та проблемах з ланцюжками поставок.

"Проблеми ланцюжка поставок не будуть вирішені відразу", - сказав Фріден, враховуючи вплив пандемії COVID-19 і війни Росії проти України, додавши, що він очікує деяких покращень у другій половині 2023 року.

Енергетична безпека викликає особливе занепокоєння у Європейському Союзі. За його словами, хоча Європа багато чого досягла під час кризи, закуповуючи енергію скоординовано та інвестуючи більше у відновлювані джерела енергії, європейці можуть зробити більше разом.

"Європа продовжує перебувати у складній ситуації, сильного зростання немає", - сказав він.

Глобальний економічний огляд Європалати за 2023 рік було проведено у листопаді та грудні 2022 року.

Європалата - це Асоціація європейських торгово-промислових палат. Асоціація є однією з найбільших організацій, яка представляє понад 20 млн підприємств у Європі через 45 членів (43 національні асоціації торгово-промислових палат та 2 транснаціональні організації) та європейську мережу з 1700 регіональних та місцевих палат. На підприємствах-членах зайнято понад 120 мільйонів людей.

Нагадаємо, глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про небезпеку нової холодної війни в економіці та розпаду на блоки, що змагаються.