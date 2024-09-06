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Світовому гіганту виробництва будматеріалів дозволили купити два заводи в Україні: що відомо

П'ятниця 06 вересня 2024 20:00
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Світовому гіганту виробництва будматеріалів дозволили купити два заводи в Україні: що відомо Фото: світовому гіганту виробництва будматеріалів дозволили купити два заводи в Україні (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Антимонопольний комітет України виніс фінальне рішення щодо купівлі двох цементних заводів італійської Buzzi компанією CRH. Зокрема, йдеться про придбання двох українських заводів: "Волинь-цемент" і "Югцемент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на відповідне рішення АМКУ.

АМКУ розглядав заяву CRH на концентрацію з вересня 2023 року.

Щоб завершити угоду CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору.

Також серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу.

Водночас за словами громадського діяча та лідера руху українських підприємців #SaveFOP Сергія Доротича, CRH прагне монополізувати ринок цементу з метою підвищення цін, які наразі у два з половиною рази нижчі за середньоєвропейські.

Доротич також підкреслює: коли CRH придбала "Миколаївцемент" та "Цемент" (Одеса), компанія обіцяла модернізацію за рахунок коштів ЄБРР та створення нових робочих місць, але замість цього вони залишили лише фасування цементу.

Він також заявив, що #SaveFOP вважає це рішення незаконним і збирається заперечувати його у суді.

Крім того, за його інформацією, найближчим часом буде презентовано розслідування про діяльність концерну CHR у Росії, тому закликав підприємців та політиків вимагати від АМКУ заборони на проведення цієї угоди.

Як писало раніше РБК-Україна, у середині серпня 2024 року НАБУ повідомило голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

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Антимонопольний комітет України
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