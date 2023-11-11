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Світовий порядок в небезпеці, - Шольц заявив про збільшення інвестицій в оборону

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче збільшити інвестиції у Збройні Сили протягом наступного десятиліття та зміцнити війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

На конференції Бундесверу німецький канцлер розповів, що вже наступного року ФРН досягне узгодженої з НАТО мети, згідно з якою не менше 2% від ВВП надходитиме до оборонного бюджету.

"Глобальна політична ситуація, пов'язана з агресивною війною Росії проти України та нападами терористичної організації Хамас на Ізраїль, показує, що світовий порядок перебуває в небезпеці", - заявив Шольц. 

За словами глави федерального уряду, до кінця 2023 року дві третини з раніше виділених 100 млрд євро для Бундесверу буде зав'язано на оборонні контракти. 

Він також запевнив військове керівництво Бундесверу, що у довгостроковій перспективі Бундестаг більше вкладатиметься в оборону.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді ФРН заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відбудову країни.

Також нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку та різні дрони.

 

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БундесверОлаф Шольц