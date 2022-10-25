Світовий банк знову допоможе: скільки Україна отримає цього разу

Світовий банк виділив додаткові 500 млн доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинених вторгненням Росії в Україну. Кредит видано під гарантії Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти відзначили масштаби значних пошкоджень і руйнувань, яких зазнала українська інфраструктура, включаючи водопостачання, каналізацію та електричні мережі. І це саме в той момент, коли наближається зима, що є особливо небезпечним для жителів України. "Дії російських злочинців, як і раніше, завдають великої шкоди українській економіці", - підкреслив керівник Світового банку Девід Малпас. Виділення траншу Міжнародним банком реконструкції та розвитку, головного кредитного підрозділу Світового банку, підтримане кредитними гарантіями Великобританії.