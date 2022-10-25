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Всемирный банк снова поможет: сколько Украина получит на этот раз

Новина українською →
Украина, Вторник 25 октября 2022 15:54
Всемирный банк снова поможет: сколько Украина получит на этот раз Фото: Всемирный банк предоставит дополнительную финансовую помощь Украине на восстановление инфраструктуры (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Всемирный банк выделил дополнительные 500 млн долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванных вторжением России в Украину. Кредит выдан под гарантии Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эксперты отметили масштабы значительных повреждений и разрушений, которые были нанесены украинской инфраструктуре, включая водоснабжение, канализацию и электрические сети. И это именно в тот момент, когда приближается зима, что особенно опасно для жителей Украины.

"Действия российских преступников по-прежнему наносят большой вред украинской экономике", - подчеркнул руководитель Всемирного банка Дэвид Малпас.

Выделение транша Международным банком реконструкции и развития, главного кредитного подразделения Всемирного банка, поддержано кредитными гарантиями Великобритании.

Напомним, что выделение этих кредитных средств состоялось в преддверии Международной экспертной конференции по вопросам восстановления и модернизации Украины, которая началась сегодня, 25 октября, в Берлине. На ней национальные лидеры, эксперты по развитию и генеральные директора будут обсуждать, как восстановить Украину после вторжения, которое длится уже девятый месяц.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине вскоре после российского вторжения 24 февраля и до сих пор мобилизовал около 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

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