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Світовий банк виділяє Україні понад 1 млрд доларів. На що підуть гроші

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Вони будуть направленні на виплати пенсій, зарплат та на інші пріоритетні напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету", - зазначив глава уряду.

Основна частина цього пакету фінансування  - це кошти уряду Японії (1,086 млрд доларів). Інша частина - це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Як пояснив Шмигаль, фінансова допомога міжнародних партнерів дає можливість Україні забезпечувати макрофінансову стабільність, а всі внутрішні ресурси спрямовувати на потреби армії.

Що цьому передувало 

Нагадаємо, на початку грудня Світовий банк повідомив, що Україна отримає 1,2 млрд доларів фінансової підтримки.

Зазначалося, що кошти виділять під гарантії уряду Японії. Їх спрямують на підтримку 29 програм соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення.

Додамо, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Світового банку Аджаєм Бангою. Це сталося під час візиту українського лідера до Вашингтону.

Сторони обговорили фінансову підтримку України в умовах війни, а також можливість використання заморожених активів РФ для відновлення нашої країни.

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Денис ШмигальВсемирный банк