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Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку війни

Фото: Світовий банк надав Україні 30 млн доларів для інвестицій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову. Це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабної війни, що розпочалась у лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, кошти будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом у 200 млн доларів, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital. Вона інвестуватиме у швидкозростаючі технології, а також експортно-орієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові.

Специфіка роботи Horizon Capital така, що компанія зазвичай інвестує приблизно по 10-30 мільйонів доларів в компанії з вартістю приблизно 50-150 млн доларів. Інвестфонд зосереджується на підприємствах сектору інформаційних технологій (ІТ), електронної комерції, інноваційних споживчих товарів і фінтех секторі.

Очікується, що разом з IFC до інвестицій в Україну найближчим часом приєднаються й інші потенційні інвестори, серед яких такі банки і фонди: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG), Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера та інші, зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, Світовий банк почав надавати підтримку Україні після російського вторгнення 24 лютого і до теперішнього часу виділив близько 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

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