Світовий банк виділив 1,5 млрд доларів на розвиток і відновлення України

Глава уряду зазначив, що з цієї суми 984 млн доларів надійде від Японії, а 516 млн доларів – від Великої Британії. Кошти будуть перераховані вже до кінця березня.

Шмигаль подякував Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за підтримку і внесок у збереження макрофінансової стабільності України.

"Спрямуємо ці ресурси на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: на соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення", - додав очільник Кабміну.