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Світовий банк створить спеціальний трастовий фонд для допомоги Україні, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового трастового фонду для України. Розмір допомоги становитиме щонайменше 10 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Ще однією вкрай важливою новиною цього тижня стало те, що Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України", - сказав Шмигаль.

За його словами, розмір цього фонду становитиме щонайменше 10 млрд доларів.

"Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори", - додав прем'єр.

Він зазначив, що кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету України - заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

Допомога Світового банку

Нагадаємо, у лютому цього року ми повідомляли, що Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 млн доларів. Вони будуть направлені на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу.

На початку грудня 2023 року Світовий банк повідомив, що Україна отримає 1,2 млрд доларів фінансової підтримки. Кошти виділять під гарантії уряду Японії та спрямують на підтримку 29 програм соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення.

Того ж місяця Світовий банк виділив Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Їх скерували на виплати пенсій, зарплат та інші пріоритетні напрямки.

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