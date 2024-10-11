Світовий банк створить спеціальний трастовий фонд для допомоги Україні, - Шмигаль

Допомога Світового банку

Нагадаємо, у лютому цього року ми повідомляли, що Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 млн доларів. Вони будуть направлені на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу.

На початку грудня 2023 року Світовий банк повідомив, що Україна отримає 1,2 млрд доларів фінансової підтримки. Кошти виділять під гарантії уряду Японії та спрямують на підтримку 29 програм соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення.

Того ж місяця Світовий банк виділив Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Їх скерували на виплати пенсій, зарплат та інші пріоритетні напрямки.

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