ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світовий банк проведе оцінку збитків і потреб внаслідок підриву ГЕС, - Шмигаль

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 21:00
Світовий банк проведе оцінку збитків і потреб внаслідок підриву ГЕС, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перемовини з віце-президентом Світового банку Анною Б'єрде.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Twitter.

За його словами, Світовий банк найближчим часом проведе швидку оцінку збитків і потреб, спричинених російським терактом підриву Каховської ГЕС.

"Поговорили з Анною Б'єрде про наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС. Вдячний Світовому банку за постійну підтримку України", - написав Шмигаль.

Зауважимо, раніше Шмигаль звернувся до міжнародних організацій та закликав втрутитися і допомогти з евакуацією людей з окупованих росіянами територій Херсонської області, які потерпають від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті її руйнування в Херсонській області почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада розпочала евакуацію населення з небезпечних місць.

Пізніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Всемирный банк
NEWS
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
DAILY
Екс-посол США Вільям Тейлор: Китай може тиснути на Путіна, щоб він пішов з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Екс-посол США Вільям Тейлор: Китай може тиснути на Путіна, щоб він пішов з України