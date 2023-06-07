ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Всемирный банк проведу оценку убытков и потребностей в результате подрыва ГЭС, - Шмыгаль

Новина українською →
Среда 07 июня 2023 21:00
Всемирный банк проведу оценку убытков и потребностей в результате подрыва ГЭС, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде.

Как пишет РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Twitter .

По его словам, Всемирный банк в ближайшее время проведет скорую оценку убытков и потребностей, вызванных российским терактом подрыва Каховской ГЭС.

"Поговорили с Анной Бьерде о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС. Благодарен Всемирному банку за постоянную поддержку Украины", - написал Шмыгаль.

Заметим, ранее Шмыгаль обратился в международные организации и призвал вмешаться и помочь с эвакуацией людей из оккупированных россиянами территорий Херсонской области, страдающих от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате разрушения в Херсонской области начались масштабные затопления населенных пунктов. Власти приступили к эвакуации населения с опасных мест.

Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Каховская ГЭС Денис Шмыгаль Всемирный банк
NEWS
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
DAILY
Экс-посол США Уильям Тейлор: Китай может давить на Путина, чтобы он ушел из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экс-посол США Уильям Тейлор: Китай может давить на Путина, чтобы он ушел из Украины