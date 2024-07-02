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Світовий банк перевів Україну до групи країн з доходами вищими за середні

Фото: Доходи українців перевищили середній рівень світу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк перевів Україну до групи країн з доходами вищими за середні. Оцінку доходів за паритетом купівельної спроможності підвищено з 4270 до 5070 доларів на душу населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію СБ.

Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд із скороченням чисельності населення, яке впало більш ніж на 15% з початку вторгнення з Росії .

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення на 18,5%, йдеться в публікації.

У той час як економіка України була значно ослаблена вторгненням Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною діяльністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), що підтримують зусилля України щодо відновлення після руйнувань, що продовжуються. наголошую у Світовому банку.

У поточному фінансовому році 2025 року країни з низьким рівнем доходу визначаються як країни з ВНД на душу населення, розрахованим з використанням методу Світового банку, у розмірі 1145 доларів або нижче в 2023 році; країни з рівнем доходу нижче середнього – це країни з ВНД на душу населення від 1146 до 4515 доларів; країни з рівнем доходу вище за середній - це країни з ВНД на душу населення від 4516 до 14 005 доларів; Країни з високим рівнем доходу – це країни з ВНД на душу населення понад 14 005 доларів.

 

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2024 році реальні доходи населення України зростають завдяки підвищенню зарплат, пенсій та зниженню інфляції.

Станом на червень 2024 року 37% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 47% – як не поганий та не добрий, 14% – як добрий.

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