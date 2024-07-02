Всемирный банк перевел Украину в группу стран с доходами выше среднего

Повышение рейтинга Украины стало результатом возобновления экономического роста в 2023 году (реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году) наряду с продолжающимся сокращением численности населения, которая упала более чем на 15% с начала вторжения из России.

Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что привело к значительному увеличению номинального валового национального дохода (ВНД) на душу населения на 18,5%, говорится в публикации.

В то время как экономика Украины была значительно ослаблена вторжением России, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной деятельностью (24,6%), что отражает значительное увеличение инвестиционных расходов (52,9%), поддерживающих усилия Украины по восстановлению после продолжающихся разрушений, отмечаю во Всемирном банке.

В текущем 2025 финансовом году страны с низким уровнем дохода определяются как страны с ВНД на душу населения, рассчитанным с использованием метода Всемирного банка, в размере 1145 долларов или ниже в 2023 году; страны с уровнем дохода ниже среднего - это страны с ВНД на душу населения от 1146 до 4515 долларов; страны с уровнем дохода выше среднего - это страны с ВНД на душу населения от 4516 до 14 005 долларов; страны с высоким уровнем дохода - это страны с ВНД на душу населения более 14 005 долларов.