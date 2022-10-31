Світові запаси продовольства опинилися під загрозою через вихід Росії із зернової угоди

Сотні тисяч тонн пшениці, заброньованої для доставки до Африки та Близького Сходу, перебувають під загрозою після відходу Росії, тоді як експорт української кукурудзи до Європи скоротиться.

Росія в суботу призупинила участь в угоді ООН щодо зерна на "невизначений термін" після того, як вона заявила про велику атаку українського безпілотника на її Чорноморський флот у Криму.

"Якщо мені доведеться замінити судно, яке мало прибути з України, які є варіанти? Насправді їх небагато", - сказав один сінгапурський зерновий трейдер, який постачає пшеницю покупцям в Азії та на Близькому Сході.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго в понеділок підскочили більш ніж на 5%, а на кукурудзу - більш ніж на 2% через побоювання щодо постачання.

Раніше цього року світові ціни на пшеницю виросли до рекордно високого рівня, а кукурудза досягла 10-річного максимуму, оскільки вторгнення Росії в Україну підлило олії у вогонь до ралі, спричиненої несприятливою погодою та перебоями з постачаннями через COVID-19.

За словами трейдерів, Австралія, ключовий постачальник пшениці в Азію, навряд чи зможе заповнити будь-яку прогалину в постачанні, оскільки місця для відвантаження заброньовані аж до лютого.

У неділю за встановленим морським гуманітарним коридором суду не проходили. Проте Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна наполягали на реалізації угоди щодо чорноморського зерна та погодили на понеділок план транзиту 16 суден, попри вихід Росії.

"Ми не впевнені, чи продовжить Росія експортувати пшеницю і що судам, які перевозять російську пшеницю, буде безпечно вирушати з Чорного моря, якщо український експорт залишається заблокованим", - сказав сінгапурський трейдер міжнародної компанії.

Експорт української кукурудзи до Європи, запланований на листопад, також, напевно, постраждає.

"Щодо Європи, то кукурудза є більш серйозною проблемою, ніж пшениця, оскільки в листопаді у нас настає пік сезону української кукурудзи", - сказав трейдер.

Очікується, що рішення Росії підтримає світові ціни на олію, оскільки вона загрожує експорту соняшникової олії з України у ключові напрями, включаючи найбільшого імпортера харчової олії до Індії.

У понеділок ф'ючерси на малайзійську пальмову олію підскочили більш як на 4%.

У рамках угоди щодо зерна за посередництвом ООН Об'єднаний координаційний центр (СКЦ), що складається з представників ООН, Туреччини, Росії та України, погоджує рух суден та інспектує їх. З липня з Чорного моря експортовано понад 9,5 млн. тонн кукурудзи, пшениці, продуктів соняшника, ячменю, ріпаку та сої.

Хоча в останні місяці світові ціни на сільськогосподарські товари знизилися до рекордно високого рівня, місцеві роздрібні ціни на продукти харчування залишаються високими, і тепер на них чекає подальше зростання.

"Зазвичай потрібно близько двох місяців, щоб більш високі ціни на зерно проникли в ланцюжок поставок та вплинули на споживачів на рівні роздрібної торгівлі", - сказав аналітик із Сіднея.