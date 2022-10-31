Мировые запасы продовольствия оказались под угрозой из-за выхода России из зерновой сделки

Сотни тысяч тонн пшеницы, забронированной для доставки в Африку и на Ближний Восток, находятся под угрозой после ухода России, в то время как экспорт украинской кукурузы в Европу сократится.

Россия в субботу приостановила участие в сделке ООН по зерну на "неопределенный срок" после того, как она заявила о крупной атаке украинского беспилотника на ее Черноморский флот в Крыму.

"Если мне придется заменить судно, которое должно было прибыть из Украины, какие есть варианты? На самом деле их немного", - сказал один сингапурский зерновой трейдер, который поставляет пшеницу покупателям в Азии и на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго в понедельник подскочили более чем на 5%, а на кукурузу - более чем на 2% из-за опасений по поводу поставок.

Ранее в этом году мировые цены на пшеницу вырослидо рекордно высокого уровня, а кукуруза достигла 10-летнего максимума, поскольку вторжение России в Украину подлило масла в огонь к ралли, вызванного неблагоприятной погодой и перебоями с поставками из-за COVID-19.

По словам трейдеров, Австралия, ключевой поставщик пшеницы в Азию, вряд ли сможет восполнить какой-либо пробел в поставках, поскольку места для отгрузки забронированы вплоть до февраля.

В воскресенье по установленному морскому гуманитарному коридору суда не проходили. Однако Организация Объединенных Наций, Турция и Украина настаивали на реализации сделки по черноморскому зерну и согласовали на понедельник план транзита 16 судов, несмотря на выход России.

"Мы не уверены, продолжит ли Россия экспортировать пшеницу и что судам, перевозящим российскую пшеницу, будет безопасно отправляться из Черного моря, если украинский экспорт остается заблокированным", - сказал сингапурский трейдер международной компании.

Экспорт украинской кукурузы в Европу, запланированный на ноябрь, также, вероятно, пострадает.

"Что касается Европы, то кукуруза является более серьезной проблемой, чем пшеница, поскольку в ноябре у нас наступает пик сезона украинской кукурузы", - сказал трейдер.

Ожидается, что решение России поддержит мировые цены на растительное масло, поскольку оно угрожает экспорту подсолнечного масла из Украины в ключевые направления, включая крупнейшего импортера пищевого масла в Индию.

В понедельник фьючерсы на малайзийское пальмовое масло подскочили более чем на 4%.

В рамках сделки по зерну при посредничестве ООН Объединенный координационный центр (СКЦ), состоящий из представителей ООН, Турции, России и Украины, согласовывает движение судов и инспектирует их. С июля из Черного моря экспортировано более 9,5 млн тонн кукурузы, пшеницы, продуктов подсолнечника, ячменя, рапса и сои.

Хотя в последние месяцы мировые цены на сельскохозяйственные товары снизились до рекордно высокого уровня, местные розничные цены на продукты питания остаются высокими, и теперь их ждет дальнейший рост.

"Обычно требуется около двух месяцев, чтобы более высокие цены на зерно проникли в цепочку поставок и повлияли на потребителей на уровне розничной торговли", - сказал аналитик из Сиднея.