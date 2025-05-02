Світові ціни на вершкове масло встановили новий рекорд: в ООН назвали причину

"Стрибок був значною мірою зумовлений більш високими європейськими цінами, підтриманими скороченням запасів і високим попитом на молочний жир, незважаючи на сезонно більш високе виробництво молока", - йдеться в публікації.

Світові ціни на продовольство

Індекс продовольчих цін ФАО у квітні 2025 року становив у середньому 128,3 пункта, збільшившись на 1,0% порівняно з березнем. Підвищення індексів цін на зернові, молочні продукти та м'ясо переважило зниження цін на цукор і рослинні олії.

Загалом Індекс був на 7,6% вищим за рівень річної давності, але водночас залишався на 19,9% нижчим за свій пік, досягнутий у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Зернові: зростання на тлі скорочення поставок

Індекс цін на зернові ФАО у квітні становив у середньому 111,0 пункта, збільшившись на 1,2% порівняно з березнем, але залишився на 0,5% нижчим за рівень минулого року. Місячне зростання зумовлене збільшенням цін на всі основні види зернових.

Світові ціни на пшеницю дещо зросли на тлі скорочення експортних запасів на Росії, стійкого темпу експорту в інших великих постачальників і коливань валютних курсів, особливо ослаблення долара США по відношенню до євро. Однак зростання стримувалося змінами в торговельній політиці та загальною макроекономічною невизначеністю.

Ціни на кукурудзу також зросли, здебільшого через сезонне зниження запасів у США та валютні фактори. Додатковий вплив мали зміни в тарифній політиці США - звільнення від мит для Мексики, найбільшого імпортера американської кукурудзи, і 90-денне призупинення тарифів понад 10% для низки інших країн.

Рослинні олії: зниження цін через пальмову олію

Індекс цін на рослинні олії ФАО у квітні становив у середньому 158,0 пункта, знизившись на 2,3% порівняно з березнем, але залишився на 20,7% вищим за рівень минулого року.

Зниження в основному пов'язане з падінням цін на пальмову олію, яке переважило зростання цін на соєву і рапсову олії. Ціни на соняшникову олію загалом залишилися стабільними. Після двох місяців зростання світові ціни на пальмову олію значно знизилися у квітні завдяки відновленню експорту з країн Південно-Східної Азії.

Ціни на соєву та ріпакову олії продовжили зростати на тлі високого світового попиту та скорочення поставок до завершення сезону 2024/25. Соняшникова олія у квітні коливалася у вузькому діапазоні, але залишалася значно вищою за рівень минулого року на тлі скорочення поставок з регіону Чорного моря.

М'ясо: впевнене зростання, особливо щодо свинини

Індекс цін на м'ясо ФАО у квітні становив у середньому 121,6 пункту, що на 3,2% вище, ніж у березні, і на 4,% вище, ніж рік тому.

Ціни на м'ясо зросли за всіма категоріями, при цьому свинина показала найбільше зростання. Це пов'язано зі зростанням світового попиту на тлі відновлення статусу Німеччини як країни, вільної від ящура, що дало змогу зняти обмеження на експорт. Додатковий вплив справив сезонний попит у період великодніх свят.

Ціни на яловичину також зросли, особливо в Австралії та Бразилії, через стабільний попит та обмежену пропозицію. Ціни на баранину різко зросли на тлі високого попиту на ключових ринках. Ціни на м'ясо птиці зросли помірно, особливо в Бразилії, де високий експортний попит та сповільнення переробки у святковий період обмежили доступну пропозицію.

Молочні продукти дорожчають

Індекс цін на молочні продукти ФАО у квітні становив 152,1 пункта, збільшившись на 2,4% порівняно з березнем і на 28,4 пункта (22,9%) порівняно з минулим роком.

Ціни на сухе знежирене і незбиране молоко зросли на 1,6 і 29% відповідно на тлі стійкого внутрішнього попиту і зміщення експортного інтересу з Європи (де сильний євро знижує конкурентоспроможність) у бік Океанії, де сезонне скорочення виробництва обмежує пропозицію.

Ціни на сир зросли на 2,3% порівняно з березнем завдяки високому експортному попиту і скороченню поставок з Океанії.

Цукор: друга хвиля зниження

Індекс цін на цукор ФАО у квітні склав 112,8 пункта, знизившись на 3,5% порівняно з березнем, відзначивши друге поспіль місячне зниження, і виявився на 10,9% нижчим за рівень квітня 2024 року.

Зниження світових цін на цукор здебільшого було спричинене побоюваннями щодо невизначеної глобальної економічної ситуації та її можливого впливу на попит з боку виробників напоїв і харчової промисловості, які є основними споживачами цукру.

Додатковий тиск чинив вищий, ніж очікувалося, обсяг виробництва цукру в Бразилії в другій половині березня. Крім того, знецінення бразильського реала по відношенню до долара США і зниження світових цін на нафту також сприяли падінню цін на цукор.