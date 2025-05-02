Мировые цены на сливочное масло установили новый рекорд: в ООН назвали причину

"Скачок был в значительной степени обусловлен более высокими европейскими ценами, поддержанными сокращением запасов и высоким спросом на молочный жир, несмотря на сезонно более высокое производство молока", - говорится в публикации.

Мировые цены на продовольствие

Индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2025 года составил в среднем 128,3 пункта, увеличившись на 1,0% по сравнению с мартом. Повышение индексов цен на зерновые, молочные продукты и мясо перевесило снижение цен на сахар и растительные масла.

В целом Индекс был на 7,6% выше уровня годичной давности, но при этом оставался на 19,9% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

Зерновые: рост на фоне сокращения поставок

Индекс цен на зерновые ФАО в апреле составил в среднем 111,0 пункта, увеличившись на 1,2% по сравнению с мартом, но остался на 0,5% ниже уровня прошлого года. Месячный рост обусловлен увеличением цен на все основные виды зерновых.

Мировые цены на пшеницу немного выросли на фоне сокращения экспортных запасов на России, устойчивого темпа экспорта у других крупных поставщиков и колебаний валютных курсов, особенно ослабления доллара США по отношению к евро. Однако рост сдерживался изменениями в торговой политике и общей макроэкономической неопределенностью.

Цены на кукурузу также выросли, в основном из-за сезонного снижения запасов в США и валютных факторов. Дополнительное влияние оказали изменения в тарифной политике США - освобождение от пошлин для Мексики, крупнейшего импортера американской кукурузы, и 90-дневная приостановка тарифов свыше 10% для ряда других стран.

Растительные масла: снижение цен из-за пальмового масла

Индекс цен на растительные масла ФАО в апреле составил в среднем 158,0 пункта, снизившись на 2,3% по сравнению с мартом, но остался на 20,7% выше уровня прошлого года.

Снижение в основном связано с падением цен на пальмовое масло, которое перевесило рост цен на соевое и рапсовое масла. Цены на подсолнечное масло в целом остались стабильными. После двух месяцев роста мировые цены на пальмовое масло значительно снизились в апреле благодаря восстановлению экспорта из стран Юго-Восточной Азии.

Цены на соевое и рапсовое масла продолжили расти на фоне высокого мирового спроса и сокращения поставок к завершению сезона 2024/25. Подсолнечное масло в апреле колебалось в узком диапазоне, но оставалось значительно выше уровня прошлого года на фоне сокращения поставок из региона Черного моря.

Мясо: уверенный рост, особенно по свинине

Индекс цен на мясо ФАО в апреле составил в среднем 121,6 пункта, что на 3,2% выше, чем в марте, и на 4.,% выше, чем год назад.

Цены на мясо выросли по всем категориям, при этом свинина показала наибольший рост. Это связано с ростом мирового спроса на фоне восстановления статуса Германии как страны, свободной от ящура, что позволило снять ограничения на экспорт. Дополнительное влияние оказал сезонный спрос в период пасхальных праздников.

Цены на говядину также выросли, особенно в Австралии и Бразилии, из-за стабильного спроса и ограниченного предложения. Цены на баранину резко выросли на фоне высокого спроса на ключевых рынках. Цены на мясо птицы выросли умеренно, особенно в Бразилии, где высокий экспортный спрос и замедление переработки в праздничный период ограничили доступное предложение.

Молочные продукты дорожают

Индекс цен на молочные продукты ФАО в апреле составил 152,1 пункта, увеличившись на 2,4% по сравнению с мартом и на 28,4 пункта (22,9%) по сравнению с прошлым годом.

Цены на сухое обезжиренное и цельное молоко выросли на 1,6 и 29% соответственно на фоне устойчивого внутреннего спроса и смещения экспортного интереса с Европы (где сильный евро снижает конкурентоспособность) в сторону Океании, где сезонное сокращение производства ограничивает предложение.

Цены на сыр выросли на 2,3% по сравнению с мартом благодаря высокому экспортному спросу и сокращению поставок из Океании.

Сахар: вторая волна снижения

Индекс цен на сахар ФАО в апреле составил 112,8 пункта, снизившись на 3,5% по сравнению с мартом, отметив второе подряд месячное снижение, и оказался на 10,9% ниже уровня апреля 2024 года.

Снижение мировых цен на сахар в основном было вызвано опасениями по поводу неопределенной глобальной экономической ситуации и ее возможного влияния на спрос со стороны производителей напитков и пищевой промышленности, которые являются основными потребителями сахара.

Дополнительное давление оказал более высокий, чем ожидалось, объем производства сахара в Бразилии во второй половине марта. Кроме того, обесценивание бразильского реала по отношению к доллару США и снижение мировых цен на нефть также способствовали падению цен на сахар.