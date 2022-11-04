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Світові ціни на продукти харчування падають сьомий місяць поспіль

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Рим, П'ятниця 04 листопада 2022 14:23
Світові ціни на продукти харчування падають сьомий місяць поспіль Фото: ціни на продовольство впали у жовтні 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на продукти харчування знижуються сьомий місяць поспіль. Індекс цін на продовольство ФАО у жовтні становив 135,9 пунктів, що на 0,4% менше, ніж у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Індекс знизився на 14,9%, порівняно з історичним максимумом, зафіксованим у березні 2022 року. Він залишається на 2,0% вищим за свій рівень у жовтні 2021 року.

Світові ціни на продукти харчування падають сьомий місяць поспіль

Індекс цін на зернові ФАО протягом місяця зріс на 3,0%. Світові ціни на пшеницю зросли на 3,2%, переважно відображаючи невизначеність, пов'язану з Чорноморською зерновою ініціативою, а також перегляд у бік зниження запасів у США. Міжнародні ціни на фуражне зерно зросли на 3,5% порівняно з вереснем, при цьому ціни на кукурудзу зросли ще більше через нижчі перспективи виробництва в США та ЄС, а також посушливі умови в Аргентині та невизначеність щодо експорту з України.

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 1,6% у жовтні і залишився майже на 20% нижчим від рівня попереднього року. Зростання світових котирувань соняшникової олії було більш ніж компенсовано зниженням світових цін на пальмову, соєву та рапсову олії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО впав на 1,7%, ціни на всі молочні продукти знизилися з вересня. Нижчі, ніж очікувалося, закупівлі Китаю, млявий попит на імпорт та ослаблення євро по відношенню до долара США сприяли падінню у жовтні.

Індекс цін на м'ясо ФАО у жовтні знизився на 1,4% порівняно з вереснем, при цьому міжнародні ціни на баранину, свинину, яловичину та птицю знизилися через загалом стриманий глобальний імпортний попит і збільшення експортних поставок.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 0,6%, чому сприяло покращення перспектив виробництва в Індії. Такі фактори, як дощі, що перешкоджають збиранню врожаю в Бразилії, високий попит на імпорт з Індонезії та Китаю та вищі котирування цін на етанол у Бразилії, обмежили зниження цін на цукор порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пункту, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.

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