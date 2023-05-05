Світові ціни на продовольство зросли після падіння протягом 12 місяців

При цьому індекс був на 19,7% нижче рівня квітня 2022 року, але все ж таки на 5,2% вище, ніж у квітні 2021 року.

Індекс цін на цукор ФАО зріс на 17,6% порівняно з березнем, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2011 року, через зниження виробничих очікувань та результатів в Індії, Китаї, Таїланді та Європейському Союзі, спричиненого посухою, а також повільним початком врожаю цукрової тростини в Бразилії, поряд з вищими міжнародними цінами на сиру нафту, які можуть збільшити попит на етанол на основі цукрової тростини.

Індекс цін на м'ясо ФАО зріс протягом місяця на 1,3%, в основному за рахунок більш високих котирувань свинини та птиці, які виросли на тлі попиту на імпорт в Азії та скорочення виробництва.

У той самий час індекси ціни інші основні категорії продовольчих товарів, крім рису, продовжували знижуватися.

Індекс цін на зернові ФАО впав на 1,7% порівняно з березнем і був на 19,8% нижчим за своє значення у квітні 2022 року. Світові ціни на пшеницю знизилися на 2,3%, в основному через великі експортні запаси в Австралії та Російській Федерації. Світові ціни на кукурудзу знизилися на 3,2%.

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 1,3% цього місяця, зафіксувавши зниження п'ятий місяць поспіль. Світові ціни на пальмову олію залишалися стабільними, тоді як котирування на соєву, рапсову та соняшникову олії знижувалися відповідно до сезонного тиску врожаю через потенційно рекордний урожай сої в Бразилії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 1,7% під впливом млявого глобального імпортного попиту на сухе молоко і більш високих експортних поставок сиру в Західній Європі.

"Важливо, щоб ми продовжували дуже уважно відслідковувати еволюцію цін та причини підвищення цін. У міру того, як економіка відновлюється після значного спаду, попит збільшуватиметься, чинячи підвищуючий тиск на ціни на продовольство", - сказав головний економіст ФАО Максимо Тореро.