Світові ціни на продовольство впали за рік більш ніж на 10%: що дешевшає найшвидше

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на низку товарів, впав до 117,3 пунктів.

Індекс цін на зернові ФАО у лютому знизився на 5,0%. Ціни на 22,4% нижчі від значення лютого 2023 року. Експортні ціни на кукурудзу впали найбільше, оскільки на ринок чинили тиск очікування великих врожаїв в Аргентині та Бразилії, а також конкурентоспроможні ціни, які пропонує Україна, яка прагне скористатися безперебійною роботою морського торговельного маршруту.

Щодо пшениці, зниження світових цін було в основному результатом зниження експортних котирувань через високі темпи експорту з Російської Федерації, що чинило знижувальний тиск на ціни з інших країн, зокрема з Європейського Союзу.

Індекс цін на олію ФАО у лютому впав на 1,3% і знаходиться на 11,0% нижче за рівень минулого року. Зниження в основному відбилося на зниженні світових цін на соєву, соняшникову та рапсову олії, що більш ніж компенсувало незначне підвищення котирувань пальмової олії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО у лютому впав 1,1%, але був на 13,4% нижчим за своє значення у відповідному місяці минулого року. У лютому світові ціни на вершкове масло виросли найбільше,

Індекс цін на м'ясо ФАО у лютому зріс на 1,8%, що на 0,8% нижче за відповідне значення річної давності. Міжнародні котирування цін на м'ясо птиці зросли найбільше, за ним слідує яловичина.

Індекс цін на цукор ФАО в лютому зріс на 3,2% і на 12,5% вище за значення річної давності. Постійні побоювання з приводу перспектив майбутнього сезону в Бразилії після тривалого періоду опадів нижче за середній продовжували підтримувати світові ціни на цукор, посилюючи сезонний підвищувальний тиск. Крім того, зростанню цін сприяли прогнози, що вказують на ймовірне зниження виробництва в Таїланді та Індії, двох провідних країнах-експортерах.

Нагадаємо, світові ціни на продовольчі товари у 2023 році продемонстрували найбільше річне падіння з 2015 року. Індекс цін на продовольство ФАО у грудні становив 118,5 пунктів, що на 10,1% нижче, ніж у грудні 2022 року.

Ціни в Україні

Зниження інфляції в Україні у січні 2024 року до 4,7% зумовило більшу пропозицію окремих продуктів харчування та ефекти від значних урожаїв 2023 року.

За даними НБУ, більша пропозиція продуктів харчування в умовах теплішої погоди, ефектів від значних урожаїв 2023 року та переорієнтації окремих виробників (зокрема, яєць та молока) на внутрішній ринок стримували зростання цін на продукти харчування.

Водночас сприятливі ефекти тимчасових факторів зниження інфляційного тиску поступово вичерпуватимуться, а тиск з боку зростання заробітних плат підживлюватиме зростання цін.