Мировые цены на продовольствие упали за год более чем на 10%: что дешевеет быстрее всего

Мировые цены на продовольственные товары снизились в феврале 2024 года на 0,7%. За год продовольствие подешевело на 10,5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН (ФАО).
Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд товаров, упал до 117,3 пунктов.
Индекс цен на зерновые ФАО в феврале упал на 5,0%. Цены на 22,4% ниже значения февраля 2023 года. Экспортные цены на кукурузу упали больше всего, поскольку на рынок оказали давление ожидания больших урожаев в Аргентине и Бразилии, а также конкурентоспособные цены, предлагаемые Украиной, стремящейся воспользоваться бесперебойной работой морского торгового маршрута.
Что касается пшеницы, снижение мировых цен было в основном результатом снижения экспортных котировок из-за высоких темпов экспорта из Российской Федерации, что оказало понижательное давление на цены из других стран, в частности из Европейского Союза.
Индекс цен на растительное масло ФАО в феврале упал на 1,3% и находится 11,0% ниже уровня прошлого года. Снижение в основном отразилось на снижении мировых цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла, что более чем компенсировало незначительное повышение котировок пальмового масла.
Индекс цен на молочные продукты ФАО в феврале упал 1,1%, но был на 13,4% ниже своего значения в соответствующем месяце прошлого года. В феврале мировые цены на сливочное масло выросли больше всего,
Индекс цен на мясо ФАО в феврале вырос на 1,8%, что на 0,8% ниже соответствующего значения годичной давности. Международные котировки цен на мясо птицы выросли больше всего, за ним следует говядина.
Индекс цен на сахар ФАО в феврале вырос на 3,2% и на 12,5% выше значения годичной давности. Постоянные опасения по поводу перспектив предстоящего сезона в Бразилии после продолжительного периода осадков ниже среднего продолжали поддерживать мировые цены на сахар, усугубляя сезонное повышательное давление. Кроме того, росту цен способствовали прогнозы, указывающие на вероятное снижение производства в Таиланде и Индии, двух ведущих странах-экспортерах.
Напомним, мировые цены на продовольственные товары в 2023 году продемонстрировали самое большое годовое падение с 2015 года. Индекс цен на продовольствие ФАО в декабре составил 118,5 пунктов, что на 10,1% ниже, чем в декабре 2022 года.
Снижение инфляции в Украине в январе 2024 года до 4,7% обусловили большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных урожаев 2023 года.
По данным НБУ, большее предложение продуктов питания в условиях более теплой погоды, эффектов от значительных урожаев 2023 года и переориентации отдельных производителей (в частности, яиц и молока) на внутренний рынок сдерживали рост цен на продукты питания.
В то же время, благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления будут постепенно иссякать, а давление со стороны роста заработных плат будет подпитывать рост цен.