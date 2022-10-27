Світові ціни на нафту зростають на тлі рекордного експорту із США

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% до 95,89 доларів за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 0,2% - до 88,10 доларів за барель.

Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня на 2,6 млн барелів, при цьому експорт сирої нафти зріс до 5,1 млн барелів на день, що є найвищим показником за всю історію.

"Високий рівень експорту сирої нафти зі США викликав оптимізм з приводу попиту і стимулював нові покупки, але побоювання, що заплутана економічна політика Китаю може продовжуватися за зростаючої влади президента Сі Цзіньпіна, обмежили зростання в Азії", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Глобальні інвестори скинули китайські активи на початку цього тижня, побоюючись, що ідеологія може все більше переважати над економічним зростанням за наймогутнішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна.

Світовий банк заявив, що очікує зниження цін на енергоносії на 11% в 2023 році після 60% зростання цього року після вторгнення Росії в Україну, хоча уповільнення глобального зростання і обмеження, пов'язані з COVID в Китаї, можуть призвести до більш глибокого падіння. . Банк прогнозує, що середня ціна на нафту марки Brent складе 92 долари за барель у 2023 році та 80 доларів у 2024 році.

Тим часом слабкість долара додала підтримки, оскільки зміцнення долара останнім часом стало помітним фактором, який перешкоджає зростанню ринку нафти. Долар знизився в четвер, оскільки ринкові очікування про те, що Федеральна резервна система США пом'якшить свою агресивну позицію щодо підвищення процентних ставок, зросли.

Слабкіший долар робить номіновану в доларах нафту менш дорогою для інших власників валюти.

Офіційні особи США і Заходу завершують розробку планів з обмеження цін на російську нафту на тлі попередження Світового банку про те, що будь-який план вимагатиме активної участі країн з ринком, що формується, щоб бути ефективним.

Офіційні особи заявили, що діапазон цін ще не визначений, однак одне джерело, знайоме з процесом, сказало, що верхня межа буде визначена відповідно до історичного середнього значення в 63-64 долари за барель - рівнем, який може стати природною верхньою межею.