Мировые цены на нефть растут на фоне рекордного экспорта из США

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 95,89 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 0,2% до 88,10 долларов за баррель.

Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, при этом экспорт сырой нефти вырос до 5,1 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем за всю историю.

"Высокий уровень экспорта сырой нефти из США вызвал оптимизм по поводу спроса и стимулировал новые покупки, но опасения, что запутанная экономическая политика Китая может продолжаться при растущей власти президента Си Цзиньпина, ограничили рост в Азии", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Глобальные инвесторы сбросили китайские активы в начале этой недели, опасаясь, что идеология может все больше преобладать над экономическим ростом при самом могущественном лидере Китая со времен Мао Цзэдуна.

Всемирный банк заявил, что ожидает снижения цен на энергоносители на 11% в 2023 году после 60%-ного роста в этом году после вторжения России в Украину, хотя замедление глобального роста и ограничения, связанные с COVID в Китае, могут привести к более глубокому падению. Банк прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent составит 92 доллара за баррель в 2023 году и 80 долларов в 2024 году.

Между тем, слабость доллара добавила поддержки, поскольку укрепление доллара в последнее время стало заметным фактором, препятствующим росту рынка нефти. Доллар снизился в четверг, так как рыночные ожидания о том, что Федеральная резервная система США смягчит свою агрессивную позицию в отношении повышения процентных ставок, возросли.

Более слабый доллар делает номинированную в долларах нефть менее дорогой для других держателей валюты.

Официальные лица США и Запада завершают разработку планов по ограничению цен на российскую нефть на фоне предупреждения Всемирного банка о том, что любой план потребует активного участия стран с формирующимся рынком, чтобы быть эффективным.

Официальные лица заявили, что диапазон цен еще не определен, однако один источник, знакомый с процессом, сказал, что верхний предел будет определен в соответствии с историческим средним значением в 63-64 доллара за баррель - уровнем, который может стать естественным верхним пределом.