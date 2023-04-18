Світові ціни на нафту зростають на тлі даних з економіки Китаю

Нафта марки Brent піднялася на 0,3% до 84,99 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,3% до 81,04 доларів за барель.

Офіційні дані показали, що економіка Китаю зросла у першому кварталі швидше, ніж очікувалося, на 4,5% у річному обчисленні, оскільки політики прагнуть підтримати зростання після закінчення жорстких обмежень через COVID-19 у грудні.

"Помітне відновлення китайської економіки підтримало нещодавній відскок нафтових цін", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

Крім того, травень є сезонним піковим періодом поїздок у Китаї, і очікується, що попит на паливо дуже сильно зростатиме в річному обчисленні, додав він.

У березні продуктивність китайських НПЗ зросла до рекордного рівня, що свідчить про стійкий попит на паливо, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги виробництва, щоб задовольнити високий експортний попит та наростити запаси перед плановим обслуговуванням.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що на Китай припаде більша частина зростання попиту на сиру нафту e 2023 році.

Тим не менш, МЕА попередило, що скорочення видобутку, оголошене виробниками ОПЕК+, ризикує посилити дефіцит пропозиції, що очікується у другій половині року, і може завдати шкоди споживачам та відновленню світової економіки.

Ціни на нафту також залишаються під тиском через зміцнення долара та зростання прибутковості казначейських облігацій, зазначають аналітики банку National Australia.

Долар США зміцнюється разом із підвищенням відсоткових ставок, і трейдери роблять ставку на те, що Федеральна резервна система США підвищить свою кредитну ставку у травні, що може послабити надії на відновлення економіки.

Більш сильний долар робить товари, що оцінюються в доларах США, дорожчими для покупців, які мають інші валюти.

Очікується, що видобуток сирої нафти та природного газу в США у семи найбільших сланцевих басейнах зросте у травні до рекордно високого рівня, показали дані Управління енергетичної інформації, сигналізуючи про деяке збільшення пропозиції на цьому фронті.

"Нафтовому ринку скоро доведеться зіткнутися з побоюваннями рецесії, але зараз торгівля має бути нестабільною", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд знизив прогноз глобального зростання на 2023 та 2024 роки на 0,1 в.п. через посилення грошово-кредитної політики. МВФ прогнозує зростання світового реального ВВП на рівні 2,8% у 2023 році та 3,0% у 2024 році, що означає різке уповільнення зростання з 3,4% у 2022 році.