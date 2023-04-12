Нафта дешевшає після негативного прогнозу МВФ щодо світової економіки

Ціни на нафту знижуються у середу, 12 квітня. Міжнародний валютний фонд напередодні знизив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік, пославшись на вплив вищих процентних ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 0,1% до 85,51 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,1% до центу до 81,33 долара за барель.

Ціни зросли приблизно на 2% у вівторок на тлі оптимізму з приводу того, що Федеральна резервна система США наближається до завершення циклу підвищення процентних ставок, що робить нафту за ціною в доларах дешевшою для покупців, які тримають інші валюти.

Очікується, що індекс споживчих цін у США покаже зростання базової інфляції у березні на 0,4% у місячному обчисленні та на 5,6% у річному обчисленні.

Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер заявив у вівторок, що, на його думку, центральний банк США, можливо, скоро перестане підвищувати процентні ставки.

Однак Єп Джун Ронг, ринковий аналітик IG, заявив, що будь-який "вищий, ніж очікувалося, інфляційний звіт може закласти основу для ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів у червні".

Негативним фактором для попиту на нафту стало те, що Міжнародний валютний фонд у вівторок знизив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік, пославшись на вплив вищих процентних ставок.

Управління енергетичної інформації США у вівторок знизило прогноз видобутку нафти країнами ОПЕК на 0,5 млн барелів на добу до кінця 2023 року та знизило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2023 році на 40 тисяч барелів на добу.