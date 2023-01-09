Світові ціни на нафту зростають після відкриття кордонів у Китаї

Ціни на нафту зросли в понеділок, 9 січня, після відкриття кордонів у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, що підвищило прогноз зростання попиту на паливо та компенсувало побоювання щодо глобальної рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,2% до 79,47 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 1,2% до 74,67 долара.

Надії на менш агресивне підвищення процентних ставок у США підтримують фінансові ринки та тиснуть на долар. Більш слабкий долар робить товари, номіновані у доларах, доступнішими для інвесторів, які володіють іншими валютами.

І Brent, і WTI впали більш ніж на 8% минулого тижня, це їхнє найбільше тижневе зниження на початку року з 2016 року.

"Ціни на сиру нафту відновилися після втрат на попередньому тижні, оскільки відновлення економіки в Китаї і менш агресивні перспективи посилення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи задали позитивний тон для відновлення попиту", - сказав Автар Санду, старший менеджер із сировинних товарів у Phillip Futures.

У рамках "нового етапу" боротьби з COVID-19 Китай вперше за три роки відкрив свої кордони минулими вихідними. За заявою Пекіна, всередині країни в сезон Місячного Нового року очікується близько 2 млрд поїздок, що майже вдвічі більше, ніж минулого року, становить до 70% від рівня 2019 року.

За даними постачальника авіаційних даних Cirium, за останній тиждень авіакомпанії збільшили кількість місць у січні для міжнародних рейсів до Китаю та з Китаю на 9,5%, оскільки вони нарощують кількість рейсів після відкриття кордону.

Незважаючи на зростання цін на нафту у понеділок, зберігаються побоювання, що масовий потік китайських мандрівників може спричинити новий сплеск інфекцій COVID. Ці побоювання відбито у структурі ринку еталонних ф'ючерсів на нафту. І контракти Brent, і контракти WTI з найближчим місяцем поставки перебувають у стані контанго, коли поточні ціни нижчі від цін контрактів з пізнішим поставкою, що зазвичай вказує на негативні настрої на ринку.

"Настрій ринку залишається негативним, оскільки боротьба Китаю з COVID-19 загострюється. Незважаючи на зняття більшості обмежень, пов'язаних з вірусом, сплеск випадків захворювання по всій країні може задушити економічну активність", - зазначають аналітики ANZ.